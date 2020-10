Veröffentlicht am 5. Oktober 2020 von wwa

PRACHT – Natur Projektwoche im Hassel-Wald vom 09. bis 17. Oktober 2020 – Auch in diesem Jahr findet im Hassel-Wald bei Pracht die Natur – Projektwoche statt. Der Förderkreis des Klosters Hassel, der diese Woche ehrenamtlich organisiert, freut sich auf das Kommen der freiwilligen Helfer. Die Natur-Projektwoche ist ein aktiver Beitrag im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes. Wiederum steht im Einbund mit Stille und wacher Achtsamkeit die unterhalb des Klosters liegende Birkenbachaue im Zentrum des Geschehens. Dort konnte die alte traditionelle Kulturlandschaft durch verschiedene renaturierende Maßnahmen wieder hergestellt werden und ihre prachtvolle Artenvielfalt entfalten. Dies gilt es auch in Zukunft zu bewahren. Die regenerativen Kräfte der Natur im Allgemeinen und beispielsweise der Birkenbachaue im Besonderen sind dem Menschen wichtige Stützen.

An den Abenden schenkt das Kloster die Möglichkeit zur Teilnahme an Klostergesprächen mit Ew. Dhamma Mahatheri. Themenbereiche der alltagsnahen Achtsamkeitsschulung, lebensnahe Werteorientierungen und buddhistisches Lebenswissen kommen dabei zur Geltung. Über den Tag werden regelmäßige Mahlzeiten in der Bachaue im Freien eingenommen. Bei Teilnahme ist empfohlen, sich vorher anzumelden, damit die ehrenamtlich betreute Küche sich besser darauf einstellen kann. Weitere Informationen unter Telefon/Fax 02682 – 966875 und Dieter Born 01712662831. (dibo)