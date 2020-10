Veröffentlicht am 5. Oktober 2020 von wwa

HAMM (Sieg) „Haus der Heimatfreunde“ – Das „Haus der Heimatfreunde“ Siegstraße 5 in Hamm Sieg ist in der kalten Jahreszeit ab 16. Oktober 2020 geschlossen. Am Freitag, 16. Oktober ist das Heimatmuseum und die Museumsscheune unter den bekannten Schutzmaßnahmen geöffnet. Nach vorheriger Absprache können jedoch bei Klaus Schumacher Rufnummer: 01602004869 oder Dieter Born Rufnummer: 02682969565 weiterhin Termine vereinbart werden. (dibo)