Veröffentlicht am 5. Oktober 2020 von wwa

RENNEROD – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Rennerod – 24jährige Frau verletzt – Am Sonntagmorgen, 04. Oktober 2020, gegen 5 Uhr wollte ein 28 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Westerburg seinen in Rennerod abgestellten Pkw umparken. Die 24jährige Ehefrau des Fahrers geriet dabei aus unbekannten Gründen vor den Pkw, wurde angefahren und erlitt leichte Verletzungen am Fuß. Sie wurde durch Mitarbeiter des DRK vor Ort versorgt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht nötig. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer Atemalkohol festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg zu melden. Quelle: Polizei