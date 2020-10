Veröffentlicht am 5. Oktober 2020 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfallflucht in Herdorf – Im Tatzeitraum von Freitag bis Sonntag, 02. bis 03. Oktober 2020, zwischen 23:00 und 11:30 Uhr kam es im Bereich des Bahnhofsweg 2 in Herdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen abgestellten grauen BMW der 3er Reihe. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden im Bereich des linkseitigen Fahrzeughecks. Die Polizei in Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang unter der Rufnummer 02741 / 926 – 0 um Zeugenhinweise. Quelle: Polizei