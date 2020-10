Veröffentlicht am 5. Oktober 2020 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung an mehreren Kraftfahrzeugen in Betzdorf – Durch einen aufmerksamen Mitbürger wurden der Polizei in Betzdorf mehrere beschädigte Kraftfahrzeuge gemeldet, die beim Autohaus Bald in Betzdorf im rückwärtigen Bereich abgestellt waren. Demnach wurden im Tatzeitraum von Freitag auf Samstag an insgesamt drei Fahrzeugen jeweils die hintere Seitenscheibe durch unbekannte Täter eingeschlagen. Die Polizei in Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741 / 926-0. Quelle: Polizei