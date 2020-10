Veröffentlicht am 4. Oktober 2020 von wwa

MICHELBACH – Heckenschnitt in Michelbach und Widderstein durchgeführt – Im Rahmen eines Arbeitseinsatzes wurde an einigen Stellen innerhalb der Gemeinde Michelbach die Heckenschnitte durchgeführt. Eine recht stattliche Zahl an freiwilligen Helfern fand sich am Samstagmorgen mit den entsprechenden Utensilien, wie Laubrechen, Besen etc. ausgestattet traf am Friedhof in Michelbach ein. Heckenschere und auch Laubbläser wurden von der Gemeinde gestellt.

Es ging recht zügig vonstatten, so dass am frühen Nachmittag alle Arbeiten durchgeführt waren. Lobenswert zu erwähnen ist, dass von der Bevölkerung einige Kuchen- und Kaffeespenden während der Arbeiten eintrafen, so dass man ganz auf das eigentlich geplante Mittagessen verzichten konnte.

Der notwendige Heckenschnitt wurde an beiden Friedhöfen, also in Michelbach und in Widderstein durchgeführt. Auch am Spielplatz und am Ehrendenkmal in Michelbach wurden die Hecken zurückgeschnitten. (dieu) Foto: OG Michelbach