Veröffentlicht am 4. Oktober 2020 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Männerausflug des Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen – Corona macht es allen nicht leicht. Auch was den Männerausflug des SV Leuzbach-Bergenhausen für das Jahr 2020 betrifft. So hatten die beiden Organisatoren Torsten Klein und Jürgen Schneider es nicht leicht. Wie soll man einen solchen Ausflug, an dem im Normalfall zwischen 25 und 30 Personen teilnehmen, so organisieren, dass die Abstandsregeln eingehalten werden? Somit war sehr schnell klar, dass dies nur eine Veranstaltung sein kann, die in der freien Natur stattfindet.

Ein Samstag wurde als Ausflugstag gewählt und sich am Bahnhof in Altenkirchen getroffen. Die Fahrt (mit Maske) ging bis zum Bahnhof Ingelbach. Der ursprüngliche Plan war, dass von dort zum „Modelflugplatz“ in Ingelbach gegangen werden sollte, wo der ortsansässige Verein deren Flugzeuge vorführen wollte. Aber das Wetter (Regen und Wind) machten diesem Programmpunkt ein Ende.

Somit wurde direkt an den Sportplatz in Ingelbach gegangen. Hier hatten die Sportfreunde Ingelbach den Grill bereits angeworfen und es gab etliche Köstlichkeiten.

Im Laufe des Nachmittags ging es weiter durch den Wald in Richtung Widderstein. Hier gab es beim Organisator Torsten Klein einen weiteren Stopp. Da die Wanderung von allen Altersgruppen wahrgenommen wurde, gab es hier auch die Möglichkeit, dass mit bereitgestellten Taxen nach Hause gefahren werden konnte. Die Gruppe ging über Michelbach durchs Wiesental in Richtung Altenkirchen und Leuzbach. Hatte es morgens auf dem Weg nach Ingelbach noch geregnet, hatten die Wanderer auf der „großen“ Strecke von Ingelbach bis nach Leuzbach aber Glück. Es blieb trocken. Zum Schluss kehrte man in die Gaststätte „Kumm ren“ ein, wo Gastwirt Otto Wulf einen Imbiss vorbereitet hatte. Trotz aller Widrigkeiten war es ein gelungener und doch recht schöner Tag. (dieu) Foto: SV Leuzbach-Bergenhausen