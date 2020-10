ASBACH – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Asbach – Fahrer festgenommen

Veröffentlicht am 4. Oktober 2020 von wwa

ASBACH – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Asbach – Am Donnerstagvormittag, 01. Oktober 2020, fiel Polizeibezirksbeamten der Polizei Straßenhaus, Außenstelle Asbach, in der Hauptstraße in Asbach im Gegenverkehr ein PKW auf. Das Fahrzeug wurde von einem Mann geführt, von dem den Polizeibeamten bekannt war, dass er nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt und gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt.

Aufgrund eines vordringlicheren Einsatzes mussten die Beamten zunächst auf Maßnahmen verzichteten. Im Anschluss stellten die Polizisten den PKW versteckt geparkt hinter einem Mehrfamilienhaus in Asbach fest. Dort wurde der 32jährige Mann angetroffen und festgenommen. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zudem ist gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden. Quelle: Polizei