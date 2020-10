Veröffentlicht am 5. Oktober 2020 von wwa

HAMM (Sieg) Steinwürfe auf der K 58 auf Autos – Am späten Freitagabend, 02. Oktober 2020, warfen zwei unbekannte Jugendliche Steine auf vorbeifahrende Autos. Tatort war die K 58, von Hamm (Sieg) nach Fürthen. Zwischen 23:13 und 23:43 Uhr trafen sie zumindest zwei Autos, an denen Lackschäden in Höhe von circa 1.000 Euro entstanden. Kurz vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter mit einem Motorroller in Richtung Etzbach. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02681/ 9460 bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden. Quelle: Polizei