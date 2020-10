Veröffentlicht am 5. Oktober 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfallflucht auf der B 8 – Der unbekannte Unfallverursacher befuhr am Freitagabend, 02. Oktober 2020, um 20:27 Uhr mit seinem PKW die B 8 aus Birnbach kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen. Im zweispurigen Bereich kurz vor Altenkirchen kam er in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Grünstreifen und beschädigte die Leitplanke. An der Leitplanke konnten rote Lackabriebspuren festgestellt werden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei Altenkirchen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02681/946-0. Quelle: Polizei