HACHENBURG – Verkehrsunfall auf Parkplatz – 91jährige Fußgängerin verletzt

Veröffentlicht am 4. Oktober 2020 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfall auf Parkplatz – Fußgängerin verletzt – Am Freitagvormittag, 02. Oktober 2020, gegen 11 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Hachenburg in der Koblenzer Straße. Es wurde eine 91jährige Fußgängerin von einem rückwärts ausparkenden Fahrzeug übersehen und angefahren. Die ältere Dame erlitt durch den Anstoß leichte Verletzungen und wurde im Krankenhaus Hachenburg behandelt. Quelle: Polizei