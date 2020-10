Veröffentlicht am 4. Oktober 2020 von wwa

NEUWIED – Leserbrief der SPD Stadtratsfraktion Neuwied – Wir stehen hinter Sven Lefkowitz – In manchen Leserbriefen wurde die Integrität unseres SPD-Fraktionsvorsitzenden in Frage stellt. Die Unterzeichner stellen dazu folgendes klar:

Mit Sven Lefkowitz haben wir in der vergangenen langen und kräftezehrenden Zeit ständigen Gesprächen und Diskussionen alle Entscheidungen gemeinsam getroffen. Die Situation war für uns alle eine sehr große Herausforderung. Die Diskussionen und Gespräche wurden nicht nur in der Ratsfraktion geführt, sondern auch in den relevanten Gremien der SPD in Stadt und Kreis Neuwied. Zu keinem Zeitpunkt gab es einen Zweifel an der Handlungsweise des Fraktionsvorsitzenden. Mehrheitliche Entscheidungen im Sinne unserer Stadt Neuwied und unserer Partei waren unsere oberste Priorität – gemeinsam mit Sven Lefkowitz. Wir bringen hiermit klar zum Ausdruck und betonen, dass der Vorsitzende stets alle ihm zur Verfügung stehenden Informationen der Ratsfraktion zur Kenntnis gegeben und in der Diskussion immer auch abweichende Meinungen mit dem gebotenen Respekt behandelt hat. Wünschenswert wäre es, wenn sich andere politische Akteure auch daran orientieren würden.

Die SPD-Stadtratsfraktionsmitglieder: Petra Grabis, Lana Horstmann, Hannelore Gröhbühl, Petra Jonas, Christian Scheidgen, Janick Helmut Schmitz, Uwe Siebenmorgen, Fredi Winter, Henning Wirges