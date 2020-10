Veröffentlicht am 4. Oktober 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule setzt Gesundheitskurs „Fit Mix“ fort –Für alle, die auch in den Herbstferien Spaß an Fitness und Training haben, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) ab Freitag, 9. Oktober, den Kräftigungskurse „Fit Mix“ an – natürlich unter Einhaltung der aktuellen Abstands- und Hygienebestimmungen.

Mit hoher Intensität startet der Kurs mit einem Konditions-Aufwärmprogramm, das auch die Fettverbrennung fördert. Danach folgen Kräftigungsübungen mit und ohne Zusatz-Kleingeräte. Zum Ende der Stunde werden alle Körperregionen ausgiebig gedehnt, um die Muskelelastizität und Beweglichkeit zu verbessern. Einen Ausklang erhält der Kurs mit ein paar Entspannungsminuten. Die Kurse findet in der Tanzschule „Let´s Dance“ in Altenkirchen statt, der ausreichend Raum und Lüftungsmöglichkeiten bietet.

Der Kurs mit zehn Terminen unter der Leitung von Svenja Lichtenthäler finden jeweils freitags in der Zeit von 19 bis 20 Uhr statt, weitere „Fit Mix“-Kurse laufen dienstags. Eine Schnupperstunde ist möglich. Die Teilnahme kostet 60 Euro.

Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).

Foto: Svenja Lichtenthäler leitet den Gesundheitskurs „Fit Mix“ bei der Kreisvolkshochschule. (Foto: KVHS)