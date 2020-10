KOBLENZ – Kundgebung am 3. Oktober 2020 in Koblenz

Veröffentlicht am 3. Oktober 2020 von wwa

KOBLENZ – Kundgebung am 3. Oktober 2020 – „Aus dem Takt geraten? Sicherheit für musikalische Bildung!“ – Die vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, ruft am Samstag, 3. Oktober 2020, ab 10:45 Uhr – begleitend zur VdM-Bundesversammlung und Trägerkonferenz in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz – zu einer ver.di Demonstration auf. ver.di fordert mehr sozial abgesicherte Festanstellungen und faire Arbeitsbedingungen an den 42 staatlich geförderten Musikschulen in Rheinland-Pfalz.

An immer mehr dieser Musikschulen werden Honorarkräfte als „billige“ Arbeitskräfte eingesetzt, die selbstverständlich alle Aufgaben von Festangestellten übernehmen sollen, aber nicht über eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall verfügen oder Urlaubsansprüche haben.

In der aktuellen Pandemie zeigt sich: „Freie Musikschullehrer haben keine Absicherung, wenn sie krank werden. Wer morgens mit einem Kratzen im Hals oder einem kleinen Schnupfen aufwacht, der überlegt sich zweimal, ob er zuhause bleibt und auf seinen Lohn verzichtet“, sagt Andreas Kubitzki, Vorsitzender der Fachgruppe Musik in ver.di.

„Wir beobachten, dass die Musikschulen oftmals die Kontinuität und Qualität als Vorteile von festangestellten Kolleg/innen stärker wahrnehmen. Hier gilt es in Zukunft insbesondere jungen Musikschullehrer*innen eine Perspektive aufzuzeigen. Dies wird nur gelingen, wenn die Musikschulen auf den Einsatz von Honorarkräften verzichten und stattdessen tarifvertraglich geregelte Arbeitsplätze schaffen“, so Michael Holdinghausen, Landesbezirksfachbereichsleiter von ver.di.

VER.DI FORDERT:

SOZIALVERSICHERTE UND TARIFLICH BEZAHLTE FESTANSTELLUNGEN AN MUSIKSCHULEN

TARIFGEHÄLTER NACH ÖFFENTLICHER DIENST TVÖD

ANHEBUNG VON HONORAREN AUF TVÖD-NIVEAU, LOHNFORTZAHLUNG BEI KRANKHEIT, FEIERTAGEN, FERIEN

SOZIALE ABSICHERUNG UND SCHUTZ VOR EINKOMMENSVERLUSTEN Z.B. WEGEN CORONAEINSCHRÄNKUNGEN UND FINANZIERUNGSLÜCKEN DER TRÄGER

Versammlungsort: Vorplatz der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz – Samstag, 3. Oktober 2020, ab 10:45 Uhr