Veröffentlicht am 4. Oktober 2020 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Sportplatz Heimbach-Weis: Sanierungsarbeiten haben begonnen – Bei typischem Fritz-Walter-Wetter haben die Sanierungsarbeiten am Sportplatz in Heimbach-Weis begonnen. Die Heimstätte des SSV erhält ein umfassendes Face-Lifting – Rasen, neue Drainage und Versickerungsanlage inklusive. Das hat seinen Preis: Für die Umwandlung des Hartplatzes am Kieselborn in eine für die vielen SSV-Fußballteams attraktive Sportanlage hat die Stadtverwaltung mit 780.000 Euro veranschlagt. Immerhin ist der SSV als einziger Verein im Stadtgebiet in der Lage alle Jugendaltersklassen eigenständig – ohne Spielgemeinschaften – zu besetzen.

Planer und Bauaufsichtsleiter Gerd Hoffmann, der schon einige Neuwieder Sportplätze saniert hat, hofft, dass die Arbeiten bis Ende November abgeschlossen werden können. „Dabei muss natürlich das Wetter mitspielen“, betonte er beim Ortstermin. „Ein früher Wintereinbruch würde beispielsweise das Verlegen des Rasens unmöglich machen.“ Für den SSV Heimbach-Weis, der in diesem Jahr sein 100jähriges Bestehen feiert, ist die Sanierung des alten Hartplatzes die ein Sache, die andere die Renovierung des maroden Vereinsheims. Das nahmen Beigeordneter Ralf Seemann und Ralf Pastoors, der Leiter des Amts für Immobilienmanagement, eingehend unter die Lupe. Dabei wurde deutlich: Es ist noch eine Reihe von Detailfragen zwischen Stadtverwaltung und Vereinsspitze zu klären.

Foto: Sie freuen sich darüber, dass die Sanierung des Heimbach-Weiser Sportplatzes begonnen hat (v.l.): Jessica Werner (Amt für Schule und Sport), Frank Köllner (Amt für Immobilienmanagement), Amtsleiter Ralf Pastoors, SSV-Präsident Martin Reuschenbach, Ingenieur Gerd Hoffmann, Beigeordneter Ralf Seemann und Christopher Eul, Spieler der ersten Mannschaft.