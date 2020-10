Veröffentlicht am 4. Oktober 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN-BETZDORF – Potenzielle Ingenieure gesucht – Workshop „futureING“ am 15. Oktober vermittelt erste Eindrücke zum Ingenieursstudium und gibt Einblick in Betzdorfer Unternehmen – Im Workshop „futureING – deine Zukunft als Ingenieur“ der Kreiswirtschaftsförderung in Kooperation mit der Universität Siegen erhalten interessierte Schülerinnen und Schüler der Oberstufe erste Einblicke in den vielfältigen Ingenieursberuf und die Möglichkeiten eines Ingenieursstudiums in der Region.

Der Workshop verbindet Theorie und Praxis des Ingenieurberufs mit spannenden Einblicken in ein regionales Unternehmen. In diesem Jahr findet der Workshop am 15. Oktober in der Zeit von 9 bis 14.30 Uhr beim Automobilzulieferer AVX Interconnect Europe GmbH (ehemals ELCO Europe GmbH) in Betzdorf statt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf hochkomplexe, kundenspezifische Steckverbindungen, die hauptsächlich für die Automobilindustrie gefertigt werden. Es gehört zum Konzern AVX Corporation mit Sitz in den USA.

Ziel des Workshops ist es, Schülerinnen und Schüler für ein Studium im Bereich Maschinenbau zu begeistern und sie über Berufsaussichten, Aufgabengebiete und Chancen als Ingenieur zu informieren. Mitarbeiter der Universität Siegen geben Einblicke in die Inhalte des Maschinenbaustudiums und informieren über den Studienalltag an der Uni. Neben dem klassischen Studium wird auch die Möglichkeit eines Dualen Studiums vorgestellt. In kleinen Vor-Ort-Experimenten, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst durchführen können, werden spielerisch erste ingenieurwissenschaftliche Anwendungen eingebunden, zudem erhalten sie als besonderes Highlight einen exklusiven Rundgang durch das gastgebende Unternehmen und können einmal hinter die Kulissen schauen.

Alle Schülerinnen und Schüler der der Klassen 11 bis 13, die sich aktuell oder in naher Zukunft mit der Thematik der Studien- und Berufswahl auseinandersetzen und Interesse an einem Ingenieursstudium haben, sind eingeladen, am Workshop teilzunehmen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen bis zum 7. Oktober entgegen (Tel.: 02681 813906, E-Mail: jennifer.kothe@kreis-ak.de).

Foto: Praxis und Theorie vereint – der Workshop „futureING“ gibt Einblick ins Ingenieursstudium. (Foto: Kreiswirtschaftsförderung)