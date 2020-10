Veröffentlicht am 3. Oktober 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – Kreis will Mehrgenerationenhäuser stärker unterstützen – Landrat: Die Arbeit der Mehrgenerationenhäuser ist fest etabliert und wichtiger Baustein für soziales Gefüge – Der Neuwieder Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung unter Vorsitz von Landrat Achim Hallerbach seine Unterstützung für die Mehrgenerationenhäuser Neuwied und Neustadt bekundet und empfiehlt deshalb, im Förderzeitraum 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2028 für die zweckgebundene Kofinanzierung jeweils 5.000 Euro je Standort zur Verfügung zu stellen.

Hallerbach freut sich, „…dass zunächst der Sozialausschuss und nun auch der Kreisausschuss sich zu den Mehrgenerationenhäusern bekennen.“ Die Häuser werden in die kommunalen Aktivitäten zur Schaffung guter Entwicklungschancen und fairer Teilhabemöglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger eingebunden. Ferner gestalten sie mit ihren Angeboten an der Gestaltung und Bewältigung des demografischen Wandels mit. „Beide Standorte machen eine hervorragende Arbeit und haben in den vergangenen Jahren ihre eigenen Schwerpunkte entwickelt,“ betont Landrat Achim Hallerbach. So habe der Standort in Neustadt/Wied besondere Programme für Senioren und für Menschen mit Migrationshintergrund. Ein besonderer Dank sprach Landrat Hallerbach der Verbandsgemeinde Asbach aus, die seit Beginn des Standortes erhebliche finanzielle Mittel zur Verfügung stelle.

Foto: Der Neuwieder Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung unter Vorsitz von Landrat Achim Hallerbach seine Unterstützung für die Mehrgenerationenhäuser Neuwied und Neustadt (Foto) bekundet und empfiehlt deshalb, im Förderzeitraum 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2028 für die zweckgebundene Kofinanzierung jeweils 5.000 Euro je Standort zur Verfügung zu stellen.