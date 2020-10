Veröffentlicht am 1. Oktober 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – Corona-Warnstufe Orange für den Kreis Neuwied – Regionale Einschränkungen treten in Kraft – Im Kreis Neuwied steigen die Fallzahlen landesweit aktuell am schnellsten. In den vergangenen sieben Tagen sind insgesamt 66 neue Positivfälle registriert worden. Damit ist ein Inzidenzwert von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner überschritten und nach dem neuen Corona Warn- und Aktionsplan die Warnstufe „orange“ erreicht. In der Folge werden nun regionale Regeln und Maßnahmen durch eine Allgemeinverfügung erlassen. „Aufgrund der aktuellen Entwicklung haben wir heute in einer Besprechung des Krisenstabs die Situation beleuchtet und die Maßnahmen diskutiert. In einer Telefonkonferenz mit Vertretern des Landes wurden die Punkte nochmal abgestimmt. Landesweit haben wir aktuell die meisten neuen Fälle,“ berichtet Landrat Achim Hallerbach.

Durch die Allgemeinverfügung, die am Samstag in Kraft tritt, gilt die Maskenpflicht an Schulen nun auch im Unterricht. Weiterhin sind Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nur mit bis zu 100 Personen unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen zulässig. Veranstaltungen nicht gewerblicher Art, also privaten Feiern, sind mit bis zu 50 Personen zulässig. Im Bereich Sport ist das gemeinschaftliche Training nur dann zulässig, wenn während der gesamten Zeit das Abstandgebot eingehalten wird. Zusätzlich wird empfohlen Feiern und Zusammenkünfte im häuslichen Umfeld auf maximal 25 Personen zu beschränken. Die Regelungen bleiben so lange bestehen, bis der Inzidenzwert für den Kreis Neuwied mindestens drei Tage in Folge unter 30 Fälle je 100.000 Einwohner liegt. Die Aufhebung der Allgemeinverfügung wird durch die Kreisverwaltung Neuwied bekannt gegeben.

„Wichtigstes Ziel ist, dass die Infektionszahlen schnell wieder sinken. Ich appelliere an alle sich an die neuen Maßnahmen zu halten und weiterhin die AHA-Regeln zu beachten: Abstand halten, Hygienemaßnahen und Alltagsmasken tragen. Auch die Einhaltung der Quarantäne wird überprüft.“ so Landrat Achim Hallerbach.

Durch die steigenden Fallzahlen erhöhen sich auch die Testungen in der Fieberambulanz in Neuwied deutlich. Allein in dieser Woche wurden bereits über 850 Personen getestet. Bis zu vier parallele Drive-In Spuren sind täglich in Betrieb.

Die neuen Fälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt:

Gebietskörperschaft Summe Positivfälle

Gesamt aus Quarantäne

entlassen Verstorben Infizierte Personen in

Quarantäne Stadt Neuwied 188 (+3) 130 2 58 VG Asbach 56 (+2) 53 1 3 VG Bad Hönningen 36 25 0 11 VG Dierdorf 6 6 1 0 VG Linz 46 (+2) 42 0 4 VG Puderbach 14 14 0 0 VG Rengsdorf-Waldbreitbach 61 (+3) 45 0 16 VG Unkel 49 (+2) 41 0 8 Gesamtfälle: 456 356 4 100

Die Summe aller Fälle im Kreis Neuwied liegt nun bei 456. Aktuell sind 100 infizierte Personen in Quarantäne.