CORONA – KREISSTADT ALTENKIRCHEN – Positiver Corona-Fall im Westerwald-Gymnasium Altenkirchen

Veröffentlicht am 1. Oktober 2020 von wwa

CORONA – KREISSTADT ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Ein positiver Fall am Westerwald-Gymnasium in Altenkirchen – Am späten Donnerstagnachmittag, 1. Oktober, um 17.30 Uhr, informiert das Kreisgesundheitsamt in Altenkirchen über einen weiteren Corona-Fall: Eine Schülerin der Jahrgangsstufe 12 am Westerwald-Gymnasium in AItenkirchen wurde positiv getestet. Sie steht unter Quarantäne. In Absprache mit der Schulleitung teilt das Gesundheitsamt mit, dass die komplette Jahrgangsstufe 12 am Freitag, 2. Oktober, nicht zum Unterricht kommen wird, damit die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes feststellen können, bei welchen Mitschülern es sich um Kontakte der infizierten jungen Frau handelt und in welchem Umfang getestet werden muss.

Bereits am frühen Nachmittag hatte die Kreisverwaltung über zwei positive Fälle am heutigen Tag informiert.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 256

Steigerung zum 30. September: +3

Aktuell Infizierte: 20

Geheilte: 224

Verstorbene: 12

in stationärer Behandlung: 2

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 61 (+3)

Betzdorf-Gebhardshain: 89

Daaden-Herdorf: 30

Hamm: 4

Kirchen: 55

Wissen: 17