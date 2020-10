Veröffentlicht am 1. Oktober 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Zwei neue Infektionen am Donnerstag, 01. Oktober 2020- Am Donnerstagnachmittag, 1. Oktober, um 15 Uhr, meldet das Altenkirchener Kreisgesundheitsamt zwei neue Corona-Infektionen im Kreis. Die Zahl der aktuell positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen steigt damit auf 19, die der im Pandemie-Verlauf insgesamt Infizierten auf 255. 224 Personen sind geheilt. Weitere Testergebnisse stehen aus.

Die Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 255

Steigerung zum 30. September: +2

Aktuell Infizierte: 19

Geheilte: 224

Verstorbene: 12

in stationärer Behandlung: 2

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 60 (+2)

Betzdorf-Gebhardshain: 89

Daaden-Herdorf: 30

Hamm: 4

Kirchen: 55

Wissen: 17