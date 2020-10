Veröffentlicht am 2. Oktober 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN. „Danke, dass wir alle gesund geblieben sind“. – „Danke, dass wir Baby-Kaninchen bekommen haben. Da hatte ich immer jemanden zum Spielen“. „Danke für meine lieben Nachbarn! Unser Miteinander über den Gartenzaun ist immer wieder schön!“

Einige besondere Dankesworte zum Erntedankfest in einem besonderen Corona-Jahr. Dankesworte für Erfahrenes und Erlebtes sind diesmal, neben den greifbaren Erntegaben u.a. in der Evangelischen Kirchengemeinde Birnbach an einem „Erntewagen“ vor der Kirche sichtbar.

Auch zum Erntedankfest müssen die heimischen Kirchengemeinden allerlei Corona-Auflagen bedenken und einplanen. Viel Traditionelles und Wohlbekanntes aus den Vorjahren kann diesmal so nicht sein: etwa dichtes Miteinander in der Kirche rund um die kunterbunten Erntegaben, dankbarer Gesang und enges Kinderspiel oder gar ein Ernteumzug mit anschließender Feier. Selbst auf das laute fröhliche Singen in den Kirchen wird zum Pandemie-Schutz verzichtet.

Um dennoch den Dank für Ernte und Wohlerfahrenes am Erntedanktag am 4. Oktober sicht- und erlebbar zu machen, haben sich die Evangelischen Kirchengemeinden im Kreis Altenkirchen – je nach den Möglichkeiten vor Ort – verschiedene Varianten einfallen lassen.

Es gibt Freiluftgottesdienste, da wo es das Wetter zulässt; kleinere – an die Vor-Ort-Möglichkeiten angepasste – abstandswahrende Gottesdienste mit „Danke-Aktionen, oder aber auch – wie in Daaden – einen Konfirmationstag in ganz neuem Format!

Um 10 Uhr startet am Erntedanktag der Gottesdienst der Kirchengemeinden Almersbach in der Oberwambacher Kirche. Für alle Generationen ist der Gottesdienst gedacht, den auch Pfadfinder aus Oberdreis vom „Stamm Reichenstein“ mitgestaltet. Die Kirche ist nachmittags von 15 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet, damit die Erntegaben betrachtet werden können!

Ein „Gottesdienst für Kinder und Erwachsene“ mit Musik gibt es am 4. Oktober, 10 Uhr, auch in der Altenkirchener Christuskirche. Alle Besucher sollen dazu etwas mitbringen, etwas, wofür sie besonders dankbar sind.

Einen Open-Air-Familiengottesdienst für „Groß und Klein und Mittendrin“ plant die Kirchengemeinde Birnbach. Um 11 Uhr soll er – wenn das Wetter es einigermaßen zulässt! – am Weyerbuscher Gemeindezentrum starten. Bitte Stühle mitbringen! Beim Open-Air-Gottesdienst wollen auch Kirchen- und Posaunenchor mitwirken.

Sollte das Wetter es nicht zulassen, findet der Gottesdienst – ohne Chöre – in der Birnbacher Kirche statt. Anmeldungen sind generell wichtig – hier aber besonders!

Neben dem Gottesdienst gibt es in der Kirchengemeinde Birnbach – in jedem Fall und wetterunabhängig! – einen Erntewagen an der Kirche. Hier können vom 2. bis 5. Oktober alle einen persönlichen Dank anbringen und sich aufbauende Psalmworte mitnehmen. Wenn das Wetter es zulässt, wird der Posaunenchor am Freitag, 2. Oktober, 18:30 Uhr, und am Erntedanktag, gegen 12:30 am Erntewagen „dankbare Töne“ spielen und die Menschen erfreuen.

In Betzdorf wird der Erntedankgottesdienst (4.10, 10.30 Uhr) in der Kreuzkirche als ein sogenannter „E3-Gottesdienst“, (also in freiem Format; nur der Bibeltext ist vom Konzeptionsteam vorgegeben) gefeiert, der von Menschen der Gemeinde maßgeblich gestaltet wird. Mit dabei auch der „Internationalen Bibelkreis“ der Gemeinde, u.a. Christen aus dem Iran und Ägypten.

Alle Gottesdienstbesucher sind auch hier eingeladen, Gaben mitzubringen; während einer Aktion im Gottesdienst können diese zum Altargebracht werden.

In der Evangelischen Kirchengemeinde Wissen plant man am Erntedanktag erstmals auch wieder einen Gottesdienst in Hövels. (4. Oktober, 9 Uhr). Seit März gab es in der kleinen Außenstelle keine Gottesdienste mehr und die Vorfreude wächst.

Um 10 Uhr beginnt dann der Erntedankgottesdienst in der Wissener Kirche.

Wichtig ist in Pandemie-Zeiten, dass sich alle Gottesdienstbesucher – auch bei anderen als den hier aufgeführten Gottesdiensten sich an die entsprechenden Hygieneregeln der Gemeinden halten und sich – am besten im Vorfeld der Gottesdienste – in den jeweiligen Gemeindebüros anmelden!

Bildtext:

Bunt, fröhlich und mit vielen bunten Erntegaben vor und in geschmückte Kirchen: so geht es traditionell am ersten Oktobersonntag – dem Erntedanktag in den Evangelischen Kirchen – zu. In diesem besonderen Jahr passen die Evangelischen Kirchengemeinden ihre Gottesdienste entsprechend an und finden neue Wege um vielfältig „Danke“ zu sagen.

Fotos: Archiv/Evangelischer Kirchenkreis Altenkirchen