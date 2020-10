Veröffentlicht am 3. Oktober 2020 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Neue Chancen für Tourismus in Bad Hönningen – Zu einem informellen Gespräch trafen sich Landrat Achim Hallerbach, Projektleiter und Teilnehmer des neuen Naturgenuss-Gastgeber-Regionalprojekts, die Leiterin des Tourismus in der Verbandsgemeinde wie auch der 1.Beigeordnete der OG Rheinbrohl, Jan Ermtraud. Zwei Gastronomen und zwei Erzeugerpartner der neuen Naturgenuss-Gastgeber-Regionalinitiative führen ihren Betrieb in der Verbandsgemeinde Bad Hönningen. „Grund genug, den Austausch mit dem noch recht neuen Restaurant Sonnenseite, dem Weinhotel Emmel, der Bad Hönninger Fruchtsaftkelterei und der Tourismusleitung zu suchen,“ erklärte Landrat Achim Hallerbach, der zu der touristischen Gesprächsrunde eingeladen hatte.

Gemeinsam wurden Chancen und Ideen einer konzeptionellen Neuausrichtung der touristischen Vermarktung diskutiert, da die Themen von Natur und Genuss sowohl in der Verbandsgemeinde wie auch im Konzept des Naturgenuss-Gastgeber Projekts neue Möglichkeiten der Vermarktung bieten.

Aus diesem Grunde traf sich die Runde erst im Februar 2020 in Bad Hönningen eröffneten Restaurant „Sonnenseite“ von Alrun Heyn. Sie setzt seit Anfang an auf gelebte Regionalität im gastronomischen Angebot und ist wie ihr Berufskollege und Winzer Guido Emmel vom Weinhotel Emmel in Hammerstein engagierter Partner im Naturgenuss-Gastgeber-Regionalprojekt. Für beide ist die neue Initiative eine wichtige Vermarktungshilfe und Chance, das eigene Profil noch mehr zu schärfen. Sie begrüßten wie Hans-Jürgen Freund, Geschäftsführer der Bad Hönninger Fruchtsäfte, die Fokussierung auf regionale Qualitätsprodukte und die stärkere Vernetzung von Erzeugern und Gastronomen.

Jörg Hohenadl, Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung des Kreises und Projektleiter des Naturgenuss-Gastgebers, erläuterte wieviel Potential in der neuen Regionalinitiative liegt und wieso es Sinn macht, neue Kooperationen zu bilden und neue Wege in der Regionalvermarktung zu gehen. Mit Nicole Runkel, seit Anfang des Jahres neue Leiterin der Touristik, besitzt die Verbandsgemeinde Bad Hönningen eine fachlich versierte Tourismusfachfrau. Ihr erklärtes Ziel es ist, gemeinsam mit Stadt, Verbandsgemeinde und den touristischen Akteuren an einem neuen und attraktiven Vermarktungskonzept zu arbeiten. Jan Ermtraud unterstrich im angeregten Austausch die Bedeutsamkeit des Tourismus für die Verbandsgemeinde und begrüßte die Zusammenkunft der Runde. Für ihn sind die Aspekte von Wein, Naturerlebnis, Kultur und Genuss tragende Pfeiler in einer möglichen touristischen Neuausrichtung.

Auch Landrat Achim Hallerbach sah in diesem Zuge echte Potenziale, die es zu nutzen gilt. „In einer möglichen Neuausrichtung des Tourismus vor Ort kann den jetzigen und potenziellen neuen Naturgenuss Partnern eine besondere Bedeutung zukommen, den Anwohnern und Gästen gleichermaßen ein interessantes Angebot offerieren“, erklärte der Kreischef. Die Projektleitung der Regionalinitiative bot daraufhin an, gemeinsam vor Ort unterstützend an neuen Ideen und Angeboten mitzuarbeiten.

„Für mich wie auch alle weiteren Teilnehmer des Treffens war es ein fruchtbarer erster Austausch“, resümierte Landrat Achim Hallerbach. „Gemeinsames Handeln und partnerschaftliches Miteinander sind für mich die Devise, die auch hier in der Verbandsgemeinde Bad Hönningen dazu beitragen kann, dass der Tourismus neue Früchte trägt und diese schließlich auch zum Wohle von Menschen und Region geerntet werden können. Gute Anknüpfungspunkte gibt es viele, nicht zuletzt die Naturgenuss-Initiative mit ihren bereits vorhandenen Vor-Ort-Partnern.“

