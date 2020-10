Veröffentlicht am 3. Oktober 2020 von wwa

HERDORF – Gefährdung am Fußgängerüberweg – Polizei sucht Fahrzeug – Am Mittwochnachmittag, 30. September 2020, gegen 17:30 Uhr wollte ein 53jähriger Mann den Fußgängerüberweg in Höhe der katholischen Kirche im Stadtgebiet Herdorf überqueren. Ein Pkw hatte bereits vor dem Überweg angehalten, als plötzlich ein folgender Pkw das wartende Fahrzeug überholte und vor dem Fußgänger vorbeifuhr. Es kam zur Gefährdung des Fußgängers. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelfarbenen Pkw gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der PI Betzdorf zu melden. Quelle: Polizei