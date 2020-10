Veröffentlicht am 3. Oktober 2020 von wwa

DAADEN – Unfallflucht am Bahnhofsvorplatz in Daaden – Am Mittwochnachmittag, 30. September 2020, gegen 15.30 Uhr stellte eine 38jährige Fahrzeugführerin an ihrem geparkten Pkw einen Schaden am linken Kotflügel und auf der Motorhaube fest. Der Schaden beträgt circa 2.000 Euro. Den KIA hatte sie in einer Parktasche am Bahnhofsvorplatz in Daaden abgestellt. Der Verursacher entfernte von der Unfallstelle, ohne den Schaden mitzuteilen. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei