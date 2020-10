Veröffentlicht am 3. Oktober 2020 von wwa

BONEFELD – Verkehrsunfallflucht in Bonefeld – Im Zeitraum von Sonntag bis Montag, 27. bis 28. September 2020, zwischen 17.00 und 09:15 Uhr, kam es in der Straße „Beim Weißen Stein“ in Bonefeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Spurenlage nach zu urteilen, so die Polizei, kam der Unfallverursacher aufgrund erhöhter Geschwindigkeit beim Linksabbiegen von der Bundesstraße 256 in die Straße „Beim weißen Stein“ nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Doppelstabmattenzaun. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei