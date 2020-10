Veröffentlicht am 3. Oktober 2020 von wwa

NIEDERBREITBACH – Verkehrsunfall in Niederbreitbach – Am späten Dienstagnachmittag, 29. September 2020, kam es im Einmündungsbereich der Jakobus – Wirth – Straße und der Straße „In der Au“ in Niederbreitbach zu einem Verkehrsunfall. Der 19jährige Fahrer eines PKW missachtete die Vorfahrt einer 18jährigen Fahrerin eines Leichtkraftrades. Um einen Zusammenstoß zu verhindern leitete die Fahrerin des Leichtkraftrades eine Gefahrenbremsung ein und kam dabei zu Fall. Sie zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Quelle: Polizei