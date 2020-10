Veröffentlicht am 1. Oktober 2020 von wwa

LINKENBACH – Geschwindigkeitskontrolle auf der L 265 zwischen Linkenbach und Puderbach – Am Dienstag, 29. September 2020, wurde im Zeitraum von 14:30 bis 19:00 Uhr eine Radarmessung auf der Landesstraße 265 zwischen Linkenbach und Puderbach durchgeführt. Die Geschwindigkeit ist in diesem Bereich auf 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften begrenzt. In Fahrtrichtung Puderbach wurden bei einer Durchlaufzahl von 788 Fahrzeugen 62 Fahrzeuge im Verwarnungsgeldbereich und sechs Fahrzeuge im Anzeigenbereich gemessen. Der „Tagesschnellste“ ist mit einer Geschwindigkeit von 126 km/h gemessen worden. In Fahrtrichtung Linkenbach gab es anschließend bei einer Durchlaufzahl von 471 Fahrzeugen 48 Messungen im Verwarnungsgeldbereich und acht Messungen im Anzeigenbereich. Quelle: Polizei