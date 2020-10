Veröffentlicht am 1. Oktober 2020 von wwa

KURTSCHEID – Verkehrsunfall auf der B 256 – Mehrere Personen verletzt – eine schwer – Am Mittwochnachmittag, 30. September 2020, ereignete sich am „Kurtscheider Stock“ im Einmündungsbereich der Bundesstraße 256 und der Landesstraße 257 ein Verkehrsunfall, bei dem drei Beteiligte leichte und eine Beifahrerin schwere Verletzungen erlitten. An der Einmündung zur B 256 wollte eine wartepflichtige Fahrzeugführerin von der L 257 nach links auf die B 256 abbiegen.

Ein Verkehrsteilnehmer, der sich auf der von Neuwied kommenden B 256 auf der Linksabbiegespur in Fahrtrichtung L 257 befand, gab der Fahrerin Handzeichen, dass er auf sein Vorfahrtsrecht verzichtet. Daraufhin bog die 40jährige Fahrerin nach links auf die B 256 ab und übersah dabei einen bevorrechtigten, aus Richtung Neuwied kommenden PKW. Sie missachtete die Vorfahrt und kollidierte

mit dem Fahrzeugheck des 73jährigen Fahrers. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der PKW des 73jährigen auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem ihm entgegenkommenden PKW.

Die Unfallverursacherin und zwei weitere Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Die 71jährige Beifahrerin des aus Richtung Neuwied kommenden PKW wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser transportiert. Bei der Unfallaufnahme waren mehrere Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rengsdorf und die Straßenmeisterei im Einsatz. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge sind durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entsorgt worden. Die Bundesstraße war während der Bergungs- und Fahrbahnreinigungsarbeiten kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Quelle: Polizei