Veröffentlicht am 2. Oktober 2020 von wwa

GEBHARDSHAIN – Gebhardshain, da kauf ich ein! Aktion „Heimat shoppen“ belebt den Handel in der Region – Am 11. Und 12. September riefen die Werbegemeinschaften und Aktionskreise zum „Heimat shoppen“ auf. Auch die Werbegemeinschaft Gebhardshain beteiligte sich auf Initiative der Industrie- und Handelskammer (IHK) an der Aktion, die jedes Jahr immer mehr Menschen begeistert und zum Einkaufen im lokalen Handel einlädt.

„Die letzten Monate waren für die Gewerbetreibenden nicht einfach. Nicht nur die Corona-Pandemie stellt alle vor ungeahnte Hürden auch die monatelange Baustelle an der L278 Richtung Wissen, trübte die Einkaufsfreude der Kunden in Gebhardshain“, so Maria Hasenbach-Wolff – 1. Vorsitzende der Werbegemeinschaft Gebhardshain.

Umso erfreulicher war die Resonanz auf die „Heimat shoppen – Aktion“. Etwas mehr als 750 Lose waren in nur zwei Tagen eingegangen. „Für einen Ort wir Gebhardshain ein großartiges Ergebnis.“

Am Dienstag wurden dann in einer LIVE-Auslosung über Facebook die Gewinner ermittelt.

Die Glücksnummern lauten: 0576, 0815, 2265, 2279, 2527, 2598, 2634, 2860, 2876, 2885, 2932, 2954, 2974, 3472

Die Gewinne können in der Westerwald-Apotheke Wolff in Gebhardshain abgeholt werden.

Für alle Beteiligten ist schon jetzt klar, dass die Werbegemeinschaft Gebhardshain bei den nächsten „Heimat shoppen -Tagen“ wieder dabei sein wird. „Das ist eine gute Sache und wir werden nun Ideen sammeln, was wir dann für Aktionen und Gewinne anbieten können“, so Maria Hasenbach-Wolff.

Das Einkaufen vor Ort bietet so viele Vorteile im Vergleich zum online-shoppen. Qualität, Service, Auswahl und Nachhaltigkeit sind nur einige wichtige Punkte. Unterstützen Sie den Handel in der Umgebung.