CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 25 neue Positivfälle am Mittwoch im Landkreis Neuwied – Im Kreis Neuwied häufen sich in den letzten Tagen die Corona-Positivfälle. Insgesamt 37 neue Fälle wurden seit dem Wochenende registriert. Aktuell sind 96 infizierte Personen in Quarantäne. Nach dem neuen Corona Warn- und Aktionsplan ist damit bereits die Warnstufe „gelb“ erreicht. „Durch den massiven Anstieg an Positivfällen, stehen wir jetzt schon kurz vor der Stufe „orange“ und damit vor vielen zusätzlichen Einschränkungen und verpflichtenden Maßnahmen. Sehr viele Fälle sind auf die Hochzeit Mitte September zurückzuführen,“ schildert Landrat Achim Hallerbach verärgert über die Situation.

Landesweit liegt der Landkreis Neuwied auf Platz 2 mit einem Inzidenzwert von 22. Durch die neuen Fälle wird sich der Wert nun deutlich erhöhen. Ab einem 7-Tage Inzidenzwert von 35 greift die Gefahrenstufe „orange“ und damit auch neue Regelungen. So würde zum Beispiel ein regionales Verbot von Kontaktsport, wie Fußball oder Eishockey, wieder eingeführt oder auch eine Maskenpflicht im Unterricht an Schulen.

Aufgrund der neuen Positivfälle sind die Grundschule am Sonnenberg Unkel, das Rhein-Wied Gymnasium Neuwied mit einer weiteren Klasse sowie die Carmen-Sylva Schule Neuwied betroffen. Hier wurden am Mittwoch rund 200 Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt ermittelt. Die Testungen erfolgen Donnerstag und Freitag.

Durch die steigenden Fallzahlen erhöhen sich auch die Anzahl der Testungen in der Fieberambulanz in Neuwied deutlich. Bereits 580 Personen wurden in dieser Woche getestet. Das vierspurige Drive-In Systems kommt an die Kapazitätsgrenzen. In die Neuwieder Fieberambulanz kommen allerdings auch vermehrt Personen aus benachbarten Landkreisen. „Aufgrund des hohen Aufkommens, müssen wir alle bitten in ihren Landkreisen die Testungen durchführen zu lassen,“ appelliert Landrat Achim Hallerbach.

Seit zwei Wochen werden vermehrt Positivfälle beim Gesundheitsamt registriert, die auf eine türkische Hochzeit vom 12. September zurückzuführen sind. Das Gesundheitsamt ist seitdem mit umfangreiche Kontaktermittlungen beschäftigt, um die Infektionsketten zu unterbrechen.

