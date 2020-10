Veröffentlicht am 2. Oktober 2020 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall durch Vorfahrtsmissachtung in Kirchen – Am Dienstagabend, 29. September 2020, gegen 18:50 Uhr befuhr ein 55jähriger Fahrzeugführer die Straße „An der Siegbrücke“ im Ortsbereich Kirchen, um nach links in die Jungenthaler Straße abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrtsberechtigung einer 32jährigen Pkw-Fahrerin. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 4.000 Euro. Quelle: Polizei