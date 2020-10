Veröffentlicht am 2. Oktober 2020 von wwa

BETZDORF – Unfallflucht im Parkhaus in Betzdorf – Am Dienstagvormittag, 29. September 2020, im Zeitraum 10:15 bis 11:20 Uhr parkte eine 82jährige Seniorin ihren Opel Meriva im Parkhaus des MVZ in Betzdorf. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie eine Beschädigung am rechten hinteren Kotflügel fest. Es ist zu vermuten, dass ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-/Ausparken den abgestellten Pkw beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 1.000 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens mit Hinweisen auf das flüchtige Fahrzeug werden gebeten sich bei der Polizei Betzdorf zu melden. Quelle: Polizei