Veröffentlicht am 1. Oktober 2020 von wwa

PRACHT – Kindergartenkinder zu Besuch auf dem Spielplatz in Pracht – Ganz besondere Gäste begrüßte Ortsbürgermeister Udo Seidler auf dem Spielplatzgelände in Pracht. 33 Kindergartenkinder der Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“ aus Pracht waren mit ihren Erzieherinnen und Erziehern auf dem neu gestalteten Spielplatz zu Besuch. Alle Kinder hatten sehr viel Spaß und Freude an den neuen Spielgeräten. Ob es das bunte Klettergerüst, die beiden Wippen, die Schaukel, der Sandkasten sowie das Trampolin war, alles wurde ausprobiert. Immer wieder konnte man hören, dass dies ein schöner Spielplatz ist. Ein kleiner Junge bestätigte dies dem Ortsbürgermeister mit den Worten „morgen komme ich mit meiner Mutter wieder hier hin“. Auch verabschiedeten sich die Kinder gemeinschaftlich mit den Worten „Vielen Dank lieber Bürgermeister für den schönen Spielplatz“.

Ein Hinweis für die Eltern (Besucher mit PKw): In Absprache mit dem Gastwirt Hans Radloff darf der Privatparkplatz der Gaststätte „Am Dorfplatz“ benutzt werden, jedoch nur außerhalb der Öffnungszeiten der Gaststätte, dann soll der Parkplatz den Gästen der Gaststätte zur Verfügung stehen. Bitte die aufgestellten Hinweisschilder beachten. (udse) Fotos: OG Pracht