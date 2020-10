Veröffentlicht am 1. Oktober 2020 von wwa

HÖVELS – Blumenmeer erfreut in Hövels – Im Juni ließ die Ortsgemeinde Hövels ein etwa 200 Meter langes Brachstück entlang der Bundesstraße gegenüber der Abzweigung nach Steckenstein mulchen (der Bürgerkurier berichtete). Zwei Landwirte, darunter Markus Schmidt (Niedergüdeln), hatten sich freundlicherweise bereit erklärt, die Arbeiten unentgeltlich auszuführen. Man brachte Samen der Sorte „Blühende Wiese“ aus und hoffte, so Ortsbürgermeister Wolfgang Klein, dass sich ein wahres Paradies für Insekten aller Art entwickelt. Der Wunsch ging in Erfüllung. Noch an den letzten warmen Tagen des Septembers summte und brummte es auf der der gesamten Fläche. Sonnenblumen machten einen Großteil der Wildpflanzen aus und sind ebenso nützlich wie hübsch anzuschauen.