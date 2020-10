Veröffentlicht am 2. Oktober 2020 von wwa

ANDERNACH-NEUWIED – Für den guten Zweck: Adventskalender der Lions bringt doppelten Gewinn – Alle Jahre wieder wartet eine immer größer werdende Fangemeinde in der Region auf die neue Edition des traditionellen Adventskalender mit romantischem Motiven aus Neuwied oder Andernach. In diesem Jahr ist es die winterliche Neuwieder Marktkirche. Deren Geschichte, so erklärt der Hausherr Pfarrer Werner Zupp, reicht in die Zeit von 1684 zurück.

Das heutige Gotteshaus allerdings wurde 1881 erbaut. Die Kirche überlebte zwei Kriege, Hochwasser und Zerstörung. Schneebedeckt hatte Werner Zupp sie allerdings in den letzten Jahren sehr selten gesehen. Lässt er wissen. Nun werden in 8.000 limitierten Drucken, diese seltenen Momente auf einem Adventskalender festgehalten, der die Weihnachtszeit vieler Menschen spannend gestaltet. Denn hinter den 24 Türchen verbergen sich wieder 500 wertvolle Gewinne im Wert von insgesamt 35.000 Euro. Diese wurden, wie auch in den Jahren vorher, von Unternehmen aus der Region gespendet.

Während sich die Gewinner der unterschiedlichen Preise über Gutscheine und Sachpreise bis zu einem Treffen mit Prominenten freuen dürfen, konnten für Projekte für Kinder und Jugendliche in den vergangenen Jahren für stolze 300.000 Euro von den Lions bezuschusst werden. Dieses Geld wurde dann auch für 48 Grundschulklassen in der Lionsklasse 2000 und als Zuschuss für bedürftige Familien zu Freizeiten und Weiterbildung eingesetzt.

Gutes tun und noch gewinnen, ein Prinzip was sich jedes Jahr auf Neue bewährt. Eines allerdings ist in Zeiten der Pandemie anders. Den üblichen zentralen Verkaufsort auf dem Herbstmarkt wird es in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen nicht geben. Um Gedränge am Stand und lange Schlangen bis in die Stadt zu vermeiden wird es die Kalender im Internet bei: my-lions .de -lions 24.de -ideemediashop.de und folgenden anderen Ausgabestellen in Neuwied und Andernach geben.

Ahsenmacher GmbH -Andernach, GeysirInfo -Andernach und im Andernacher Hagebaumarkt

In Neuwied findet man den Kalenderverkauf bei:

Becker Optik .Höger Floristik – Hof Apotheke -Optik Jungblut-Obstgut Müller. Bäckerei Preißing -Rewemarkt Müller – Rosen Apotheke – Ringmarkt Apotheke. Sparkasse Neuwied -Thalia Buchhandlung -Tourist Info-und der Volks- und Raiffeiesenbank.

Von den 50aktiven Mitgliedern konnten Pandemiebedingt nur Uwe Schöllkopf, der Lionspräsident Curt Beckmann und Vorstandsmitglied Wolfgang Sulzbacher die Aktion zusammen mit Pfarrer Zupp vorstellen. Stellvertretend für die restlichen Lions wiesen sie auf einem gemeinsamen Foto auf die Advents-Kalender Aktion hin, die in Kürze startet. (mabe) Foto: Marlies Becker