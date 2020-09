Veröffentlicht am 30. September 2020 von wwa

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Weiterbetrieb Teststationen und Änderungsverordnung der 11. Corona-Bekämpfungsverordnung – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 10.717 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 255 Todesfälle und 9.451 genesene Fälle. 1.011 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Ahrweiler 355 3 329 6 Altenkirchen 253 12 217 12 Alzey-Worms 375 11 332 17 Bad Dürkheim 384 12 349 10 Bad Kreuznach 332 7 285 6 Bernkastel-Wittlich 263 2 235 12 Birkenfeld 123 3 117 0 Bitburg-Prüm 307 6 292 7 Cochem-Zell 170 1 160 2 Donnersbergkreis 183 8 161 1 Germersheim 363 6 300 16 Kaiserslautern 211 1 181 8 Kusel 136 1 128 4 Mainz-Bingen 611 25 544 13 Mayen-Koblenz 485 17 404 22 Neuwied 419 5 347 23 Rhein-Hunsrück 226 6 205 5 Rhein-Lahn-Kreis 204 6 189 4 Rhein-Pfalz-Kreis 401 5 351 22 Südliche Weinstr. 185 4 166 5 Südwestpfalz 147 3 142 1 Trier-Saarburg 395 11 361 9 Vulkaneifel 143 5 137 0 Westerwaldkreis 583 22 490 10 Stadt Frankenthal 87 2 73 12 Kaiserslautern 303 6 271 12 Koblenz 349 20 313 6 Landau i.d.Pfalz 89 2 85 0 Ludwigshafen 633 2 556 21 Mainz 1038 28 885 26 Neustadt Weinst. 154 2 138 11 Pirmasens 51 0 45 5 Speyer 163 1 145 14 Trier 207 1 188 4 Worms 326 8 280 13 Zweibrücken 63 1 50 12

Weiterbetrieb Teststationen

Die vier Corona-Teststationen des Landes Rheinland-Pfalz werden bis auf Weiteres geöffnet bleiben. Für Einreisende aus Risikogebieten besteht dort somit weiterhin die Möglichkeit zu einer kostenfreien Testung, Einreisende aus Nicht-Risikogebieten können sich dort nicht mehr testen lassen.

Die Teststationen des Landes in Grenznähe zu Luxemburg, Belgien und Frankreich sind an Wochenenden zwischen 10 und 18 Uhr sowie am Flughafen Hahn abhängig vom Flugplan und der Rückkehr von Maschinen aus Risikogebieten geöffnet. Bis zum Erhalt ihres Testergebnisses sind Einreisende aus Risikogebieten verpflichtet, sich bis zu 14 Tage in Quarantäne zu begeben.

Änderungsverordnung der 11. Corona-Bekämpfungsverordnung

Der Ministerrat hat in seiner gestrigen Sitzung eine Änderungsverordnung der 11. Corona-Bekämpfungsverordnung beschlossen, die den Betrieb von Prostitutionsstätten im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes betrifft. Diese sind künftig unter Einhaltung der allgemeinen Schutzmaßnahmen zulässig, soweit an den angebotenen sexuellen Dienstleistungen nicht mehr als zwei Personen beteiligt sind. Räumlichkeiten in Prostitutionsstätten, in denen sich in der Regel mehr als zwei Personen aufhalten und die zum gleichzeitigen Aufenthalt von mehr als zwei Personen vorgesehen sind oder der Anbahnung sexueller Dienstleistungen dienen, sind geschlossen zu halten.

Es besteht die Pflicht einer vorherigen telefonischen oder digitalen Terminvereinbarung. Das Hygienekonzept für sexuelle Dienstleistungen, das auf der Internetseite der Landesregierung veröffentlicht ist, ist zu berücksichtigen und einzuhalten. Des Weiteren haben die Betreibenden ein individuelles Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen und auf Verlangen der für die Erlaubniserteilung zum Betreiben eines Prostitutionsgewerbes zuständigen Behörde vorzulegen.

Die entsprechende Änderungsverordnung wird im Laufe des heutigen Tages verkündet und tritt zum 1. Oktober in Kraft.

Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen

Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 1,12 angegeben; auch die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 1,03. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.