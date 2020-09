Veröffentlicht am 30. September 2020 von wwa

HASSLOCH-MECKENHEIM – Tiere halten Polizei auf Trapp – Zunächst waren es zwei Hühner, denen Unheil drohte, weil sie sich am Dienstagnachmittag, 29. September 2020, gegen 14 Uhr von einem Acker auf die stark befahrene Westrandstraße in Haßloch zu bewegten. Dem flinken Federvieh, das auf dem schlechten Geläuf deutlich im Vorteil war, gelang es, sich den Einfangversuchen von Polizei und verständigter Feuerwehr zu entziehen. Die beiden Hühner verschwanden im Dickicht und wurden nicht mehr gesehen.

Möglicherweise auf der Suche nach leckeren Hühnern verirrte sich nur wenig später, gegen 15:30 Uhr, ein Jungfuchs in den Kellerverschlag eines Hauses am Ortsrand in Meckenheim. Zuvor noch auf der Jagd nach zwei Hühnern, verhalfen die gleichen Beamten dem Fuchs den Weg in die Freiheit wieder zu finden. Der kleine Reinecke gab Fersengeld über ein angrenzendes Feld.

Hühner und Fuchs stimmten einem Foto nicht zu, sodass leider keine Bildbeweise existieren. Quelle: Polizei