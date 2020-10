Veröffentlicht am 1. Oktober 2020 von wwa

KAUSEN – Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad in Kausen – Am Montagnachmittag, 28. September 2020, gegen 16:45 Uhr befuhren eine 38jährige Fahrerin eines Ford Sprinter und ein 17jähriger mit seinem Yamaha-Leichtkraftrad die L 287, um an der Einmündung zur L 288 abzubiegen. Da die 38jährige ihr Abbiegeverhalten kurzfristig ändern wollte, fuhr sie an der Einmündung rückwärts und touchiert dabei den hinter ihrem Fahrzeug wartenden Kradfahrer. Der bleibt unverletzt, Sachschaden entstand an beiden Fahrzeugen von circa 1.500 Euro.