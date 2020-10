Veröffentlicht am 1. Oktober 2020 von wwa

NEUWIED – Weniger Pfosten: Radfahrer haben freiere Fahrt – Radfahrer haben an mehreren Stellen im Stadtgebiet nun leichteres Spiel. Die Stadtverwaltung hat in den vergangenen Wochen einige kleine Umbaumaßnahmen realisiert. So steht nun am Anfang und am Ende der für Radfahrer und Fußgänger nutzbaren „Neuwied-Galerie“-Verbindung zwischen Andernacher Straße und Heddesdorfer Straße jeweils nur noch ein Absperrpfosten; früher waren es zwei. Gleiches gilt für den Weg von der B 42 in Richtung Freibad. Zudem hat das zuständige Amt das bisherige Gitter, das vor der Unterführung zum Abenteuerspielplatz aus Richtung Fliedergarten stand, durch einen Pfosten ersetzt. Vorteil der Maßnahmen: Die Durchfahrtsbreite, die teils nur 85 Zentimeter betrug, konnte deutlich erhöht werden und ermöglicht Radfahrern ein besseres Passieren dieser Engstellen. Die Verwaltung hofft, das Radfahren auch mit solch kleinen Änderungen angenehmer und attraktiver zu machen. Da bei den angesprochenen Stellen Radfahrer und Fußgänger gemeinsam unterwegs sind, bittet sie um gegenseitige Rücksichtnahme und gegenseitiges Verständnis.

Fotos: Auf dem Verbindungsweg entlang der Neuwied-Galerie und an der Unterführung zum Abenteuerspielplatz haben Radfahrer nun mehr Platz.