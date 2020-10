Veröffentlicht am 1. Oktober 2020 von wwa

WISSEN – 51. Jahrmarkt der katholischen Jugend Wissen – Der 51. Jahrmarkt der katholischen Jugend Wissen geht, wir haben es schon erraten, anders als sonst über die Bühne. So spielt sich der Verkauf der gespendeten Sachen in einem sehr kleinen Rahmen ab. Zur Verfügung steht der Laden von Blumen Leonards in der Mittelstraße. Dort werden unter anderem Handarbeiten, Kinderspielzeug, Schmuck und erstmals reich gefüllte Jahrmarktüten angeboten. Auch mit dem Absatz von selbstgemachter Marmelade oder Currywurst und Erbsensuppe im Glas zeigte sich Jahrmarktssprecher Johannes Bender bei seiner Stippvisite recht zufrieden.

Besonders stolz ist er auf das Buch zum 50. Jubiläum der segensreichen Initiative. Insgesamt beteiligen sich wiederum rund 40 Gruppen am Jahrmarktgeschehen. Am kommenden Samstag, 3. Oktober, steht der Höhepunkt bevor. Los geht es um 10.30 Uhr mit der Eröffnung durch den Schirmherrn Bürgermeister Berno Neuhoff. Dazu gibt es einen Auftritt von Chorus live vor dem Rathaus.

Gegen 12.30 Uhr treten Jürgen „Jüli“ Linke & Joe Baker in den kürzlich sehr aufwendig hergerichteten Steinbuschanlagen auf. Zwei Stunden später dürfen sich die Zaungäste über eine schwungvolle Darbietung des Studios „Tanz(t)raum Balé“ im Stadtteil Köttingerhöhe freuen. Der Parkplatz gegenüber der ehemaligen Gaststätte Orthen dient als Bühne. Um 16 Uhr gibt die Tanzgruppe der DJK Wissen/Selbach eine Kostprobe ihres großartigen Könnens in Schönstein.

Zum Abschluss lädt man auf den Platz des Wissener Jahrmarkts hinter der Volksbank ein. Los geht es um 18.30 Uhr. Gespannt sein darf man unter anderem auf die Ziehung der Tombolalose. Die Veranstaltung wird live auf YouTube gestreamt. In diesem Jahr kümmern sich die Initiatoren um einen „sicheren Ort für Frauen und Mädchen in Nordostindien“. Zusammen mit Missio Aachen unterstützt man ein Hilfsprojekt in der Stadt Guwahati/Assam. Konkret geht es dabei um den Bau eines Wohn- und Ausbildungshauses für die Opfer von häuslicher Gewalt oder sexuellen Missbrauchs. Spenden erbeten unter: IBAN DE45 5739 1800 0035 1094 71, Stichwort „Jahrmarkt“.