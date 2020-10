Veröffentlicht am 1. Oktober 2020 von wwa

HORHAUSEN – Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Horhausen – In der Nacht von Montag auf Dienstag, 28. auf 29. September 2020, kontrollierten Polizeibeamte am Busbahnhof in Horhausen (WW) einen 19jährigen Heranwachsenden. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass er geringe Mengen an Betäubungsmittel und -utensilien mitführte. Diese Beweismittel wurden polizeilich sichergestellt. Gegen ihn wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich ermittelt. Quelle: Polizei