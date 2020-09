Veröffentlicht am 30. September 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall in Altenkirchen – Zwei Personen verletzt – Am Dienstagmittag, 29. September 2020, gegen 14.35 Uhr befuhr eine 23jährige Frau mit einem Audi den Leuzbacher Weg in Richtung Stadtmitte Altenkirchen. In Höhe der Einmündung zur Wiedstraße übersah sie offenbar einen aus Richtung Stadtmitte herannahenden BMW, der von einer 42jährigen Frau gesteuert wurde. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem beide Unfallbeteiligte verletzt wurden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 10.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei