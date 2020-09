Veröffentlicht am 30. September 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf durch Auffahren – Am Montagnachmittag, 28. September 2020, gegen 15:45 Uhr befuhr ein 26jähriger Fahrer mit seinem Seat, die Karl-Stangier-Straße in Betzdorf. Ihm folgte mit seinem Fahrzeug ein 57jähriger Fahrer. Das Anhalten des vorausfahrenden Seat bemerkt der zu spät und fuhr auf das bereits stehende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 1.000 Euro. Quelle: Polizei