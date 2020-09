Veröffentlicht am 30. September 2020 von wwa

BETZDORF – Parkplatzunfall in Betzdorf – Am Montagmittag, 28. September 2020, gegen 12:15 Uhr fuhr ein 23jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Parktasche des Kundenparkplatzes am Aldi-Markt. Dabei stieß er gegen den geparkten Pkw einer 70jährigen Frau. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von circa 1.300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch schnell ermittelt werden. Quelle: Polizei