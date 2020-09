Veröffentlicht am 30. September 2020 von wwa

REGION – Heimatshoppen und late Night shopping – neue Angebote in der Neuwieder City – Im September fand der zweite Aktionstag „Heimat shoppen“ der IHK Koblenz statt. Die Aktion wurde durch die IHK-Mittlerer-Niederrhein für lokale Unternehmen ins Leben gerufen. Mittlerweile wird der Aktionstag von einer Vielzahl IHKs bundesweit durchgeführt. Dabei treten der Handel und mit ihm viele Dienstleister und Gastronomen einer Region gemeinsam unter der Dachmarke „Heimat shoppen“ auf. In Neuwied hatten Stadtmarketing, die Deichstadtfreunde zusammen mit der IHK zu einem Rundgang anlässlich der ersten Late nihtshopping Aktion eingeladen.

Erfreulicherweise gibt es nach vorübergehenden Leerstand in Neuwied wieder eine Handvoll neuer Unternehmen im Innenstadtbereich. Besonders über die neuen Nachbarn freute sich Schuhhausbetreiber Axel Wöckner. Auch seine Mitarbeiter sind froh, wenn sie herüberblicken, nicht mehr auf dunkle Scheiben, sondern stattdessen auf schöne Dinge zu schauen. Die bieten seit 1. September 2020 die Markthändlerinnen Sina Wobbe und Yvonne Mohrbach an. Die beiden Powerfrauen hatten das Daheimsitzen wegen ausgefallener Märkte satt und sind froh mit drei anderen Kollegen ihre Karten, Seifen, Weine, T- Shirts und tausend schöne Dinge in ihrem „Glanzstück in der Mittelstraße“ anbieten zu können. Schräg gegenüber gibt es nun frische Donuts. Die soll es auch neben einigen Überraschungen bei der Late Night shopping Aktion als besonderes Geschenk für die Kundschaft geben.

Um auf die Bedeutung des lokalen Einkaufens aufmerksam zu machen, wird das Aktionsforum attraktive Werbemittel in den Läden verteilen. Mit der Aktion soll beim Kunden das Bewusstsein entwickelt werden, dass er durch den Einkauf vor Ort und den Besuch in der Stadt sein eigenes Lebensumfeld selbst mitgestaltet, denn die gewerbliche Wirtschaft leistet mehr als nur die reine Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen. Sie sichert Arbeits- und Ausbildungsplätze. Daneben trägt das vielseitige gesellschaftliche Engagement örtlicher Händler, Dienstleister und Gastronomen zur Belebung unserer Städte bei. Dies zeigt sich vielerorts durch die ehrenamtliche oder finanzielle Unterstützung von Schulen und Vereinen oder an Stadtfesten; eine Leistung, die häufig übersehen wird. Ziel des Aktionstages ist es daher, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister für unsere Städte, Gemeinden und Regionen herauszustellen. Sie alle leisten einen wichtigen Beitrag zu mehr Lebensqualität. (mabe) Fotos: Marlies Becker