Veröffentlicht am 30. September 2020 von wwa

WISSEN – Zwei Jahre Reparatur-Café des Wisserlandes – Das ehrenamtliche Reparatur-Café der Verbandsgemeinde (VG) Wissen wird zwei Jahre alt. Unter dem Motto „reparieren statt wegwerfen“ wurde seit der Gründung schon manchem Elektrogerät neues Leben eingehaucht. Nächster Termin ist am Mittwoch, 14. Oktober von 15 bis 18 Uhr im kulturWERKwissen.

Seit Oktober 2018 gibt es das Reparatur-Café der VG Wissen. Nachdem man wegen des Coronavirus einige Zeit pausieren musste, ist die ehrenamtliche und nachhaltige Einrichtung seit September wieder geöffnet, immer am 2. Mittwoch im Monat. Einen Bedarf für Reparaturen gab es ohne Zweifel auch während und nach dem Lockdown, denn bei Team-Sprecher Hermann Stausberg und der Ehrenamtsbörse der VG Wissen liefen zahlreiche Anrufe auf: Wann öffnet ihr wieder, wann gibt es wieder Reparaturen? Dank Dominik Weitershagen und seinem Team vom kulturWERKwissen konnten bei genügend Platzangebot in der großen Halle die Reparaturen nun wieder aufgenommen werden.

Seit Gründung ist man ehrenamtlich mit Spaß bei der Sache. Die Erfolgsquote ist hoch, vieles kann vor einer Entsorgung gerettet werden. Von der Nähmaschine bis zum Computer, von der Stereoanlage bis zur Heckenschere. Die Stimmung ist gut, die Besucher sind neugierig und interessiert. Die 10 ehrenamtlichen Mitarbeiter können sich ganz auf die Reparaturen konzentrieren. Die Ehrenamtsbörse der Verwaltung (Träger) unterstützt – wie bei den Arbeitskreisen der Wissener Zukunftsschmiede üblich – mit der Vorbereitung und Planung der Termine, den Anmeldungen und der Erfassung der Besucher/innen. Ohne den Laufzettel mit der Hausordnung, dem Haftungsausschluss und der Datenschutzerklärung geht es nicht, denn die Ehrenamtlichen müssen für ihren Service rechtlich abgesichert sein. Jochen Stentenbach von der Verwaltung hat immer ein offenes Ohr für die Ehrenamtlichen und die Kunden der sinnvollen Einrichtung. Für die Erfassung der Besucher (Anmeldung) bei den einzelnen Terminen wäre es schön, wenn sich hierfür noch jemand ehrenamtlich finden würde.

Die Besucher/innen müssen bei der Reparatur anwesend sein, da es sich um Hilfe zur Selbsthilfe handelt. Es kommen nicht nur Leute aus der Verbandsgemeinde Wissen. „Wir haben Gäste aus der gesamten Region“, so Stausberg. Insgesamt fanden seit Gründung schon mehrere 100 Reparaturen statt, eine beachtliche Leistung. Wer möchte, kann für den Service eine Geldspende in die Spendenbox werfen. Einmal im Jahr wollen die Ehrenamtlichen das Geld einem guten Zweck zukommen lassen. Einfach zu merken: Immer am 2. Mittwoch im Monat von 15 bis 18 Uhr freut sich die Einrichtung auf Kunden jeden Alters. Eine Anmeldung sowie das Tragen der Alltagsmaske ist erforderlich.

Anmeldungen zum Reparatur-Café der Verbandsgemeinde Wissen: – Ehrenamtsbörse der VG Wissen, Tel. 02742/939-159 – Team-Sprecher Hermann Stausberg, Tel. 02742/71919 – Termine unter www.reparatur-initiativen.de.