RHEINLAND-PFALZ – Michael Frisch (AfD) verurteilt Äußerungen von Stefan Räpple auf das Schärfste: Solche Leute haben in der AfD nichts verloren und werden konsequent ausgeschlossen! – Wie die „Allgemeine Zeitung“ berichtet, hat der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Stefan Räpple am Samstag bei einer Demonstration in Mainz gegen Corona-Maßnahmen zum gewalttätigen Umsturz der Regierung aufgerufen.

Dazu erklärt der Landesvorsitzende der AfD Rheinland-Pfalz Michael Frisch MdL: “Der Landesvorstand der AfD Rheinland-Pfalz distanziert sich aufs Schärfste von diesen unsäglichen Äußerungen des Herrn Räpple. Bei aller Kritik an Regierungsmaßnahmen darf Gewalt selbstverständlich niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein.“

Die baden-württembergische AfD hat Herrn Räpple bereits vor einiger Zeit aus der Partei ausgeschlossen. Aufgrund eines Einspruches ist der Beschluss allerdings noch nicht rechtskräftig geworden. Wir sind uns jedoch sicher, dass das Bundesschiedsgericht diese Entscheidung bestätigen wird. Zudem ist Herr Räpple seit Montag auch kein Mitgliede der baden-württembergischen Landtagsfraktion mehr.

Die AfD ist eine bürgerlich-konservative Partei, die sich uneingeschränkt zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bekennt. Wer diese Prinzipien in Frage stellt, hat in unserer Partei nichts verloren und wird konsequent ausgeschlossen, so Fritsch abschließend.“