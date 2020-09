Veröffentlicht am 29. September 2020 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Einbruch in Hundetrainingsplatz und Kellerraum in Niederfischbach – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26. auf 27. September 2020, ist es zu zwei Einbrüchen in 57572 Niederfischbach gekommen, bei denen die Polizei von einem Tatzusammenhang ausgeht. Die unbekannten Täter brachen in einen umzäunten Hundetrainingsplatz in der Industriestraße ein und entwendeten dort einen Aufsitzmäher. Es entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Weiterhin versuchten die Täter in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Konrad-Adenauer-Straße einzubrechen, wobei die Kellertür dem Einbruchsversuch standhielt. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei