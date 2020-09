Veröffentlicht am 29. September 2020 von wwa

KIRCHEN – Einbruch in das Vereinsheim des 1. FC Offhausen und in die Minigolfanlage – Unbekannte Täter sind im Tatzeitraum von Samstag auf Sonntag, 26. bis 27. September 2020, zwischen 14:00 und 13:30 Uhr in die Minigolfanlage „Am Forellenteich 1“ in 57548 Kirchen eingebrochen. Sie brachen die Eingangstüren des Neben- und des Hauptgebäudes auf und entwendeten die Ladenkasse sowie Gartengeräte. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Ebenfalls in dieser Nacht sind unbekannte Täter in das Sportheim des 1. FC Offhausen in 57548 Kirchen-Offhausen am Sportplatz „Köppelarena“ eingebrochen. Auch hier wurde die Eingangstür aufgehebelt und diverse Elektronikartikel und Werkzeuge entwendet. Der Schaden wird hier ebenfalls auf mehrere tausend Euro geschätzt. Bei den Taten geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei