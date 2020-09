Veröffentlicht am 29. September 2020 von wwa

NIEDERDREISBACH – Einbruch in das Vereinsheim des VFB Niederdreisbach – In der Nacht von Samstag, 26. auf Sonntag, 27. September 2020, brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim des VfB Niederdreisbach ein. Dieses befindet sich „Am Koppelberg“ in Niederdreisbach. Die Täter rissen zunächst die angebrachte Außenbeleuchtung von der Außenwand des Vereinsheims, hebelten die Eingangstür auf und betraten den Theken- und Küchenbereich. Es wurden diverse Schränke durchwühlt. Letztlich entwendeten die Täter einen Fernseher.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei